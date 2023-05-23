Путин выступит на Евразийском экономическом форуме

24 мая президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. Тема форума - "Евразийская интеграция в многополярном мире".

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Кремля, 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе - обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и так далее.

Кроме того, имеется в виду обсудить вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

Состоится также ряд отдельных встреч президента России с лидерами стран - членов ЕАЭС и приглашённых на саммит государств.