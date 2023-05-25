https://news.day.az/world/1567327.html Выборы президента Турции: за рубежом проголосовало 1,856 млн избирателей
Выборы президента Турции: за рубежом проголосовало 1,856 млн избирателей
Число избирателей, проголосовавших в рамках второго тура выборов президента Турции за рубежом и на таможенных переходах, достигло 1 856 968 человек, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В зарубежных представительствах и на таможенных переходах продолжается процесс голосования граждан, зарегистрированных в избирательных списках за пределами Турции.
Процесс голосования в представительствах Турции и на погранпунктах продолжается с субботы, 20 мая.
Процесс голосования в представительствах за рубежом завершился в 22:00, 24 мая, а на таможенных переходах продлится до 18:00, 28 мая.
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