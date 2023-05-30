Республиканский альянс подтверждает свое доминирование в турецком парламенте

"Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) президента Тайипа Эрдогана получил 323 места из 600 в парламенте Турции нового созыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Эти окончательные данные во вторник огласил глава Центризбиркома страны Ахмет Енер.

"Были рассмотрены все апелляции, принято решение. Окончательные результаты голосования 14 мая по составу парламента 28-го созыва утверждены комиссией и направлены для публикации в официальную газету. Партия справедливости и развития получила 268 мест, Новая партия благоденствия - 5, Партия националистического движения - 50 (эти партии входят в "Республиканский альянс"). Народно-республиканская партия - 169, Хорошая партия - 43", - заявил Енер в эфире турецкого телевидения.

Турецкая рабочая партия получает 4 мандата, а Партия зеленых левых, по спискам которой избирались кандидаты от прокурдской Партии демократии народов, получила 61 кресло. Енер сообщил, что общая явка на выборах парламента составила 87,05%, за рубежом интерес к голосованию проявили 53,8% избирателей.

НРП и Хорошая партия входят в оппозиционный "Народный альянс". Однако НРП, несмотря на полученные 169 мандатов, не сможет отдать их все только своим функционерам, поскольку на выборы по ее спискам шли кандидаты еще от четырех партий. Ожидается, что численность фракции НРП составит около 120 человек.

По закону на третий день с момента публикации официальных окончательных результатов парламентских выборов проводится заседание этого законодательного органа. В повестке - принятие присяги всеми депутатами. Таким образом, генассамблея парламента, как ожидается, соберется 2 июня.

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