https://news.day.az/world/1587302.html Саудовская Аравия наладит производство турецких Байрактаров
Саудовская Аравия наладит производство турецких Байрактаров
Компании из Саудовской Аравии Saudi Arabian Military Industries Company начнет производить турецкие беспилотники Bayraktar Akinci.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Saudi Arabian Military Industries Company в социальной сети X.
"Мы рады сообщить о подписании с турецкой компанией Baykar стратегического соглашения о локализации производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci и их компонентов в Саудовской Аравии. Это соглашение укрепит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и расширит наши возможности", - говорится в публикации.
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