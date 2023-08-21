https://news.day.az/world/1591131.html Путин и Эрдоган встретятся не в Турции - источники в Анкаре
Путин и Эрдоган встретятся не в Турции - источники в Анкаре
Проведение встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на турецкой территории маловероятно.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в Анкаре.
"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность", - сказал собеседник агентства.
Ранее мы писали о том, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве.
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