Встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве?

Россия может стать местом встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. С таким утверждением выступил обозреватель проправительственной турецкой газеты Sabah Окан Мюдеррисоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обозреватель Sabah при этом не называет возможную дату встречи Эрдогана и Путина, обращая внимание на ее важность, в том числе для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. После прекращения зерновой сделки, очередной срок действия которой истек 17 июля, "был нанесен ущерб обстановке безопасности и стабильности, которую с трудом удалось обеспечить в Черном море", пишет Мюдеррисоглу. "Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта [в Черноморском бассейне]", - отмечает обозреватель.

Ранее мы писали о том, что пресс-служба Эрдогана не подтверждает данные о дате встречи с Путиным.