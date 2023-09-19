ЕС недоволен своей зависимостью по поставкам батарей

Евросоюз к 2030 году может оказаться в столь же сильной зависимости от Китая по поставкам литий-ионных батарей и топливных элементов, какой был до конфликта в Украине от российских энергоносителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные для лидеров ЕС к саммиту в испанской Гранаде.

Из-за перехода на возобновляемые источники энергии потребность Европы в накопителях энергии резко возрастет. При этом ЕС сильно полагается на Китай в производстве батарей и топливных элементов, критически важных для электромобилей.

Аналогичная ситуация может сложиться в сфере цифровых технологий, отмечается в документе. Это может затруднить модернизацию экономики и сельского хозяйства ЕС для борьбы с изменением климата. Лидеры ЕС намерены обсудить способы снижения зависимости от Китая, в том числе за счет Африки и Латинской Америки.