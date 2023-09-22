Песков о возможных переговорах Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата разговора российского лидера Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неизвестна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считаные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет", - заявил Песков.

Он также добавил, что подвижек по зерновой сделке между сторонами до сих пор нет.