В Германии завершили испытания лазерной установки для противодействия дронам

Вооруженные силы Германии завершили продлившиеся почти год испытания лазерной установки для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщил оборонный концерн Rheinmetall, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Испытания проводились на борту германского фрегата Sachsen в открытом море. Всего было осуществлено 100 тестов, в ходе которых была доказана эффективность установки. "Испытания доказали, что лазер способен успешно поражать цели на море", - говорится в релизе.

Тесты включали в себя обнаружение цели, ее сопровождение, взаимодействие систем управления, а также поражение цели, указывается в сообщении. Система "в будущем может пройти модернизацию для поражения сверхзвуковых ракет, а также минометных и артиллерийских снарядов", отмечает Rheinmetall.

О первом успешном испытании стало известно 27 октября 2022 года.

Над проектом с середины 2020 года совместно работали компания MBDA Germany и Rheinmetall.