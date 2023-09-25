https://news.day.az/world/1601179.html США не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера
США не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера
Соединенные Штаты пока не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера.
Как передает Day.Az, об этом сообщила кенийская газета The Star, комментируя визит министра обороны США Ллойда Остина в Кению.
"Мы хотим увидеть мирное окончание кризиса и, самое главное, сохранение избранного правительства Нигера", - заявил Остин в Найроби. Он добавил, что США продолжают оценивать ситуацию, складывающуюся в Нигере, и пока не внесли каких-либо существенных изменений в расстановку своих сил в этой стране.
Согласно The Star, сейчас на территории Нигера находятся 1,1 тыс. военнослужащих США.
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