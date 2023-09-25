США не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера

Соединенные Штаты пока не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера.

Как передает Day.Az, об этом сообщила кенийская газета The Star, комментируя визит министра обороны США Ллойда Остина в Кению.

"Мы хотим увидеть мирное окончание кризиса и, самое главное, сохранение избранного правительства Нигера", - заявил Остин в Найроби. Он добавил, что США продолжают оценивать ситуацию, складывающуюся в Нигере, и пока не внесли каких-либо существенных изменений в расстановку своих сил в этой стране.

Согласно The Star, сейчас на территории Нигера находятся 1,1 тыс. военнослужащих США.