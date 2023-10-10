Блинкен провел переговоры с израильским коллегой

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллером.

Как следует из документа, главы внешнеполитических ведомств "обсудили поддержку Израиля со стороны США". Блинкен "выразил соболезнования народу Израиля и всем, кто подвергся жестокости со стороны ХАМАС". Кроме того, госсекретарь подтвердил, что США предпринимают усилия для "немедленного освобождения всех заложников".

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. По последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, не менее 900 израильтян погибли, более 2,6 тыс. получили ранения. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.