Польша захотела обсудить транспортный безвиз для Украины в Совете ЕС

Польша призывает включить в повестку заседания Совета ЕС по транспорту, которое пройдет 4 декабря в Брюсселе, обсуждение последствий действующего с 1 июля 2022 года соглашения ЕС-Украина о либерализации транспортных перевозок (так называемый "транспортный безвиз").

Об этом сообщает сайт польского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Транспортная отрасль возлагает большие надежды на заседание Совета по транспорту Европейского союза. Голос транспортной отрасли ЕС должен быть услышан", - заявил глава польского комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур после переговоров министра инфраструктуры Польши Алвина Гаядхура с перевозчиками, которые блокируют четыре польско-украинских пограничных пункта для фур. Ящура цитирует пресс-служба правительства.

"В ходе встречи мы сказали министру, что не намерены прекращать наш протест. Но от того, чтобы распространить его на последующие пункты пересечения границы, мы отказались, хотя это уже готовилось", - сказал он.

По его словам, польские перевозчики готовы рассмотреть возможность смягчения формы протеста, если польское государство усилит контроль за въезжающими в Польшу грузовиками.

Гаядхур сообщил, что провел разговор с министром финансов и министром внутренних дел Польши и отметил, что эти ведомства готовы принять меры, чтобы удовлетворить требование по усилению контроля.

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