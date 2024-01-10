США потребовали от Ирана прекратить оказывать помощь хуситам

Американские власти дали ясно понять Ирану, что необходимо прекратить оказывать помощь йеменским мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов после прилета в столицу Бахрейна. Беседу транслировали американские новостные телекомпании.

Госсекретарь заявил, что хуситы "столкнутся с последствиями", если продолжат нападать на суда в Красном море. Его спросили, ожидают ли последствия Иран, который якобы оказывает помощь мятежникам. "Мы ясно дали понять, и многие другие страны дали понять, что будут последствия для действий хуситов. Мы также неоднократно пытались дать понять Ирану, как и другим странам, что помощь, которую они оказывают хуситам, в том числе для этих действий, должна быть прекращена. Обострение конфликта не в их интересах. И мы не единственные, кто подал этот сигнал Ирану", - отметил шеф американской дипломатии.

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