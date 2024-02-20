США планируют ввести новые санкции против РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против РФ.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций", - сказал Байден.

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