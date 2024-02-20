https://news.day.az/world/1638682.html США планируют ввести новые санкции против РФ
США планируют ввести новые санкции против РФ
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против РФ.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций", - сказал Байден.
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