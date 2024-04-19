Абдоллахиян заявил, что израильский удар не нанес серьезный ущерб Ирану

Израильский удар по Ирану в ночь на пятницу не привел к жертвам или серьезному ущербу.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Day.Az.

"Их сбитые мини-беспилотники не нанесли серьезного ущерба и не привели к пострадавшим и жертвам", - заявил глава МИД Ирана.

Отметим, что в ночь на пятницу возле иранских городов Исфахан и Тебриз были слышны звуки взрывов, системы ПВО работали по неопознанным воздушным целям. Поступали сообщения о налете беспилотников на провинцию Исфахан.

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