ЕС рассмотрит возможность отмены безвизового режима с Грузией

Евросоюз рассмотрит возможность отмены безвизового режима с Грузией в ответ на принятие закона об "иностранном влиянии".

Как передает Day.Az, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Мы рассмотрим все варианты, включая приостановку безвизового режима, но, на мой взгляд, этого не должно произойти, граждане Грузии не должны быть наказаны", - сказал посол.

Дипломат сообщил, что министры иностранных дел ЕС встретятся 24 июня в Люксембурге и обсудят это решение.

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