https://news.day.az/world/1666302.html ЕС рассмотрит возможность отмены безвизового режима с Грузией
ЕС рассмотрит возможность отмены безвизового режима с Грузией
Евросоюз рассмотрит возможность отмены безвизового режима с Грузией в ответ на принятие закона об "иностранном влиянии".
Как передает Day.Az, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
"Мы рассмотрим все варианты, включая приостановку безвизового режима, но, на мой взгляд, этого не должно произойти, граждане Грузии не должны быть наказаны", - сказал посол.
Дипломат сообщил, что министры иностранных дел ЕС встретятся 24 июня в Люксембурге и обсудят это решение.
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