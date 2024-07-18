Эрдоган назвал покушение на Трампа «атакой на демократию»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 июля провел телефонный разговор с 45-ым Президентом США, кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Управления по связям Администрации Президента Турции, политики обсудили тему покушения на Дональда Трампа и последовавшие за этим события.

Глава турецкого государства вновь осудил покушение на Трампа, выразив сожаление и поддержку в связи со стрельбой на митинге в Пенсильвании.

Президент Турции назвал покушение на кандидата на пост главы Белого дома "атакой на демократию", дав высокую оценку смелости американского политика.

Эрдоган отметил, что тот факт, что кандидат на пост Президента США на фоне попытки покушения не приостановил предвыборную агитацию, стало вкладом в демократию и показателем доверия к американскому народу.

Глава турецкого государства отметил, что, последовавшие заявления Трампа, направленные на снижение напряженности и поляризации в обществе, доказали наличие в нем качеств сильного лидера.

Эрдоган поздравил Дональда Трампа с официальным выдвижением кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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