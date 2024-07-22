Эрдоган сообщил, что страны ЕС размещают в Турции заказы на беспилотники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что несколько стран Евросоюза разместили заказы на приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган отметил, что заказы из стран ЕС поступают "один за другим", однако он не уточнил, какие именно государства закупают турецкие беспилотники.

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