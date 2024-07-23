Всплеск COVID-19 в преддверии Олимпиады во Франции

Всплеск заболеваемости COVID-19 зарегистрирован во Франции накануне Олимпийских игр. В связи с этим французские власти и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали носить маски в людных местах, а при наличии симптомов респираторной болезни избегать контактов с другими людьми.

Как передает Day.Az, об этом сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Во Франции в последние недели наблюдался всплеск [заболеваемости COVID-19], что может оказать умеренное воздействие на систему охраны здоровья", - сказала Харрис. По ее словам, в центрах первичной медико-санитарной помощи во Франции уровень "положительных случаев" при тестировании на ковид достигает 25%, хотя ВОЗ считает "базовым" уровень заболеваемости менее 5%. "Таким образом, всплеск имеет место. Однако система здравоохранения не сообщает о серьезной нагрузке", - констатировала официальный представитель.

Она подчеркнула, что "ответственность за оценку рисков и принятие мер лежит на принимающей [Олимпийские игры] стране", тогда как ВОЗ "в значительной степени выполняет консультирующую роль". ВОЗ рекомендует при наличии симптомов любого респираторного заболевания, а не только ковида, не выходить из дома или гостиницы, чтобы не распространять инфекцию. В свою очередь французские органы здравоохранения ранее рекомендовали "использовать маски в людных местах", особенно если речь идет о людях с уязвимым здоровьем, резюмировала Харрис.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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