Ряд районов в Кувейте остался без света

В воскресенье власти Кувейта сообщили об отключениях электроэнергии в ряде жилых районов столицы страны Эль-Кувейта, сообщили в министерстве энергетики страны, передает Day.Az.

В министерстве отметили, что отключение электроэнергии связано с необходимостью разумного распределения в системе энергоснабжения всей страны.

Согласно информации, жителям столицы рекомендовано быть более осторожными в энергопотреблении в пик жары с 11:00 до 17:00 по местному времени.

В свою очередь метеорологи сообщили, что в Кувейте в воскресенье столбик термометра достиг 43 градусов тепла.

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