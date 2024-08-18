https://news.day.az/world/1682690.html Ряд районов в Кувейте остался без света
Ряд районов в Кувейте остался без света
В воскресенье власти Кувейта сообщили об отключениях электроэнергии в ряде жилых районов столицы страны Эль-Кувейта, сообщили в министерстве энергетики страны, передает Day.Az.
В министерстве отметили, что отключение электроэнергии связано с необходимостью разумного распределения в системе энергоснабжения всей страны.
Согласно информации, жителям столицы рекомендовано быть более осторожными в энергопотреблении в пик жары с 11:00 до 17:00 по местному времени.
В свою очередь метеорологи сообщили, что в Кувейте в воскресенье столбик термометра достиг 43 градусов тепла.
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