Последствия пожара в Турции

Недавний лесной пожар, охвативший турецкую провинцию Болу, оставил после себя шокирующие последствия. Кадры, снятые с помощью дронов, демонстрируют, как некогда зеленые леса превратились в выжженную землю и пепел, Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Пожар начался 21 августа в местности Шахинлер района Кызылджахамам Анкары по неизвестной причине. Огонь, подгоняемый ветром и жарой, стремительно распространился и перекинулся на лесной массив в районе Гереде провинции Болу. Пламя охватило огромные территории, уничтожая все на своем пути.

В результате огненной стихии сгорело большое количество домов. Властям пришлось в срочном порядке эвакуировать местных жителей, чтобы обеспечить их безопасность.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!