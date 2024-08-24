ЦАХАЛ уничтожил туннель "Исламского джихада"

ВС Израиля также ликвидировали большое количество вооруженных радикалов.

По данным Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, солдаты в этом районе уничтожили большое количество вооруженных радикалов и их военные объекты, добавили в ведомстве.

Израильские военные обнаружили и уничтожили полукилометровый туннель радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" на подступах к городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

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