https://news.day.az/world/1683961.html ЦАХАЛ уничтожил туннель "Исламского джихада"
ЦАХАЛ уничтожил туннель "Исламского джихада"
ВС Израиля также ликвидировали большое количество вооруженных радикалов.
По данным Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Кроме того, солдаты в этом районе уничтожили большое количество вооруженных радикалов и их военные объекты, добавили в ведомстве.
Израильские военные обнаружили и уничтожили полукилометровый туннель радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" на подступах к городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.
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