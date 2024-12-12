Сирия после Асада: на руинах прошлого, в поисках будущего

На сайте Baku Network опубликована статья о будущем Сирии после Башара Асада

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Падение режима Башара Асада стало словно землетрясение, потрясшее политический ландшафт Ближнего Востока. Этот колосс, стоявший десятилетиями, рухнул под весом собственных противоречий и бесконечных войн, оставив после себя лишь хаос и разруху. События развивались столь стремительно, что даже самые опытные политические аналитики не успели осмыслить масштабы этого краха. Сирия, некогда центр регионального влияния, сегодня стоит на перекрёстке истории, где её будущее завуалировано туманом неопределённости.

Почему Асад пал так быстро?

Режим, который казался незыблемым, распался с поразительной скоростью. Причины этого лежат не только на поверхности, но и глубоко в недрах сирийской политической реальности. Иран и Россия - некогда верные союзники Дамаска - отступили в тень, разочарованные бесконечными затратами на поддержку своего партнёра. Их усилия были ослаблены внутренними проблемами и внешними вызовами, лишив Асада критической поддержки.

Но главная слабость крылась внутри самого режима. Сирийская армия, подточенная годами конфликтов и массовыми дезертирствами, превратилась в разрозненное собрание группировок. Вместо скоординированной защиты страна наблюдала за хаотическим бегством её защитников. И наконец, силы оппозиции, ранее разобщённые и расколотые, нашли общий знаменатель в своём стремлении свергнуть режим. Этот временный союз, рожденный из ненависти к общему врагу, стал смертельным ударом по Асаду.

Сирия без Асада: что дальше?

Сегодня Сирия - это карта, разорванная на куски, каждый из которых претендует на свою независимость. Вакуум власти наполнился новыми игроками, которые жаждут использовать ситуацию в своих интересах. Однако хаос рождает новые угрозы, и будущее страны остается мрачным и неопределённым.

Фрагментация власти: Повстанческие группировки, от ХТШ до СНА, преследуют собственные цели, что неизбежно приведёт к новым конфликтам. Их союз - это лишь временное перемирие, за которым скрываются амбиции и противоречия.

Радикализация: Территории, находящиеся под контролем экстремистских сил, рискуют превратиться в новые оплоты терроризма. Экстремистская идеология грозит стать основой нового режима, что может дестабилизировать весь регион.

Гуманитарная катастрофа: Миллионы беженцев, разрушенная инфраструктура, отсутствие базовых условий для жизни - Сирия нуждается в глобальной поддержке. Но готов ли мир взять на себя этот груз, остаётся открытым вопросом.

Турция и Израиль: новые хозяева сирийской шахматной доски

В условиях, когда Иран и Россия теряют своё влияние, Турция и Израиль выходят на передний план. Эти две страны - с разными целями и стратегиями - становятся ключевыми игроками, формирующими будущее Сирии.

Турция: Анкара видит в падении Асада шанс укрепить своё влияние в регионе. Её цели ясны: создание буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы, вытеснение курдов и возвращение миллионов сирийских беженцев. Турецкие прокси-силы, такие как СНА, стали важным инструментом в руках Эрдогана. Однако Турция действует осторожно, балансируя между собственными интересами и сложной региональной политикой.

Израиль: Для Израиля падение режима Асада - это возможность обезопасить свои границы и ослабить "Хезболлу". Зона безопасности на Голанских высотах становится новым щитом против потенциальных угроз. Израиль, как стратегический игрок, внимательно следит за действиями других стран, но избегает прямого вовлечения, предпочитая действовать через посредников.

Возможные сценарии: будущее Сирии

1. Новая гражданская война: Разногласия между различными группировками неминуемо перерастут в вооружённые столкновения. Разделённая страна рискует погрузиться в ещё более глубокий хаос.

2. Радикальный режим: Если экстремисты закрепятся у власти, Сирия может стать новым центром терроризма, угрожая не только соседям, но и глобальной безопасности.

3. Распад на регионы: Курды на севере, сунниты в центре, алевиты на западе - страна рискует превратиться в набор автономных зон, где каждая будет жить по своим законам.

4. Международное вмешательство: Если угроза терроризма станет слишком серьёзной, мировое сообщество может вмешаться. Но эффективность таких действий вызывает сомнения, учитывая предыдущий опыт.

Падение "Оси сопротивления": новая реальность на Ближнем Востоке

Когда-то "Ось сопротивления" представляла собой мощную коалицию, на которую Иран опирался в своей борьбе за региональное доминирование. Этот альянс включал палестинские ХАМАС и "Исламский джихад", ливанскую "Хезболлу", сирийский режим Башара Асада, проиранские ополченцы в Сирии, иракские Силы народной мобилизации и йеменских хуситов. Но этот мощный механизм дал трещину, превратившись в набор изолированных фрагментов, не способных взаимодействовать.

Сирия, центральное звено этой коалиции, пала под натиском Израиля, Турции и сирийской вооружённой оппозиции. Сухопутная связь между Ираном и Ливаном, известный "шиитский полумесяц", прервалась, оставив Тегеран в изоляции. Теперь эта некогда могущественная коалиция утратила свою целостность и возможность быть инструментом влияния на Ближнем Востоке.

Турецкое доминирование: амбиции и реальность

После стремительного 11-дневного наступления протурецких формирований и их союзников на Дамаск, сирийская политическая карта изменилась до неузнаваемости. Режим Башара Асада пал, а значительная часть территории, включая столицу, оказалась под контролем сил, тесно связанных с Турцией. Однако сложившаяся реальность далеко не однородна и представляет собой сплав амбиций, противоречий и стратегических интересов. Две основные группы вооружённой оппозиции - Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и Сирийская национальная армия (СНА) - играют ведущую роль в новой Сирии. ХТШ, начавшая свою деятельность в регионе Идлиб, создала современную армию численностью около 20 тысяч человек, обладающую высокой автономией подразделений.

Эффективное управление, подготовка командиров в местной военной академии и освоение технологий дроновой войны позволили этой группе достичь значительных успехов. Финансирование ХТШ поступало от стран Персидского залива, но её рост был бы невозможен без стратегической поддержки Анкары. Несмотря на близкие связи с Турцией, ХТШ сохраняет определённую независимость, что может усложнить управление этой фракцией. СНА, напротив, полностью зависит от Турции. Финансируемая и вооружаемая Анкарой, она действует под прямым контролем турецких военных.

Сообщается, что Турция ещё за полгода до наступления координировала действия оппозиции, демонстрируя свою решимость и стратегическое видение. Сотрудничество ХТШ и СНА, хоть и ограниченное, сыграло решающую роль в успехе кампании против режима Асада. Турция видит в Сирии не только зону безопасности, но и территорию для реализации своих геополитических и экономических интересов.

Основные цели Анкары можно разделить на несколько направлений. Во-первых, Турция стремится сформировать зону безопасности глубиной 25-30 км вдоль всей сирийско-турецкой границы. Это необходимо для вытеснения курдских формирований, связанных с РПК (Курдской рабочей партией), которые представляют угрозу национальной безопасности Турции. Курдская автономия, контролирующая около 40% территории Сирии, остаётся главным препятствием для реализации этого плана.

Во-вторых, Турция рассматривает города Алеппо и Мосул, а также прилегающие территории, как зону своего стратегического влияния. Инвестиции в восстановление Алеппо и участие в его политическом управлении могут стать инструментом усиления турецкого присутствия. В-третьих, миллионы сирийских беженцев, находящихся в Турции, вызывают социальное напряжение и становятся политическим оружием в руках оппозиции. Возвращение этих людей в безопасные зоны на территории Сирии стало одной из главных задач Анкары. Это стало возможным после падения Асада, который препятствовал репатриации, считая беженцев нелояльными.

Наконец, Турция сталкивается с вызовами в управлении своими союзниками. Несмотря на тесные связи с СНА и ХТШ, Анкара сталкивается с рисками междоусобных конфликтов между этими группами, что может усложнить стабилизацию регионов. Одним из главных препятствий для реализации турецких планов остаётся США. Американские военные базы на территории, контролируемой курдами, служат гарантом против турецких операций. Однако возможный вывод американских войск из Сирии, который может стать частью новой политики Дональда Трампа, открывает двери для турецкого влияния. В этом случае Турция, вероятно, усилит взаимодействие с ХТШ и СНА для проведения масштабной антикурдской операции. Падение Асада стало неожиданным и стремительным событием, которое оставило за собой множество вопросов о будущем Сирии. Среди ключевых вызовов, стоящих перед Турцией, управление разнородными силами, стабилизация разрушенной инфраструктуры, гуманитарный кризис и противодействие международным игрокам, включая Россию и Иран. Сирийская война вступила в новую фазу, где Турция играет ключевую роль. Падение Асада открывает перед Анкарой множество возможностей, но также создаёт серьёзные вызовы. Влияние Турции в новой Сирии будет зависеть от её способности управлять союзниками, балансировать между внутренними и внешними интересами и решать гуманитарные и политические проблемы. Новая реальность в Сирии станет испытанием для амбиций Анкары и её стремления к региональному лидерству.

Израиль: стратегия на южных рубежах

Израиль также активно укрепляет свои позиции на сирийской карте. Зона безопасности, созданная вдоль Голанских высот, позволяет Тель-Авиву контролировать ситуацию на южных рубежах. Разрушение "Оси сопротивления" и прекращение поставок оружия "Хезболле" через Сирию стали важными стратегическими достижениями для Израиля.

Однако интересы Израиля выходят за рамки противодействия Ирану. Друзские общины на юге Сирии, опасающиеся суннитских радикалов, могут стать важным союзником Израиля. Поддерживая друзов, Израиль стремится укрепить свои позиции в регионе и снизить влияние экстремистских группировок.

Геополитические последствия

Падение Сирии стало серьёзным ударом для Ирана. Лишённый возможности поддерживать "Хезболлу" через сирийскую территорию, Тегеран утратил важный элемент своего влияния на Ливан. Для России это поражение стало демонстрацией её неспособности защищать союзников и сохранило статус Москвы как слабого игрока на Ближнем Востоке. Эти события открыли дорогу Турции и Израилю, которые стали главными выгодоприобретателями в изменившейся геополитической реальности.

Будущее Сирии

Несмотря на поражение Асада, Сирия остаётся полем битвы для различных фракций. ХТШ, СНА и другие вооружённые группировки находятся в состоянии постоянной конфронтации, что угрожает новой гражданской войной. Единственным объединяющим элементом для этих группировок была борьба против режима Асада. Теперь, когда этот фактор исчез, разногласия и амбиции лидеров приведут к неизбежным столкновениям.

Влияние Турции будет играть решающую роль в формировании нового политического устройства Сирии. Анкара может использовать своё влияние для координации действий союзников, но внутренние противоречия внутри вооружённых группировок могут ослабить её позиции.

Израиль, со своей стороны, продолжит политику сдерживания, избегая прямого вовлечения в сирийскую политику. Его главная цель - обеспечение безопасности границ и ослабление "Хезболлы" - остаётся неизменной.

... Сирия после Асада - это новая глава в истории Ближнего Востока, где каждый игрок стремится извлечь максимальную выгоду из изменившегося баланса сил. Турция и Израиль становятся главными победителями этой новой реальности, в то время как Иран и Россия отходят на второй план. Однако будущее Сирии остаётся неопределённым. Страна стоит перед выбором между дальнейшим хаосом и возможностью начать долгий путь к восстановлению. Международное сообщество должно внимательно следить за развитием событий, чтобы не допустить новых ошибок, которые могут привести к ещё большей катастрофе для сирийского народа и всего региона.

Сирия стоит на руинах прошлого, но её будущее ещё не написано. Баланс сил в регионе меняется, открывая новые возможности для тех, кто готов их использовать. Турция и Израиль становятся новыми хозяевами сирийской игры, в то время как Иран и Россия отходят на второй план. Однако вопрос остаётся открытым: сможет ли Сирия найти путь к восстановлению, или её ждёт ещё более глубокий хаос? Ответы на эти вопросы будут определять не только судьбу страны, но и будущее всего региона.