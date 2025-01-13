Япония применит корабли МКС для испытания систем ракетного перехвата

Япония планирует использовать корабли H-II Transfer Vehicle (HTV), применяющиеся для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), при испытании систем ракетного перехвата. Об этом сообщает Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На космические корабли планируется установить инфракрасное оборудование фиксации гиперзвуковых ракетных пусков. Доставив груз на МКС, летательный аппарат будет еще около года находиться на околоземной орбите. Впоследствии испытанную технику получат новейшие японские разведывательные космические аппараты.

Первый пуск нового корабля HTV-X, который будет оснащен аппаратурой для испытаний, должен состояться до марта 2026 года.