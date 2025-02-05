Умер духовный лидер мусульман-исмаилитов

Скончался Ага Хан, который в возрасте 20 лет, будучи студентом Гарварда, стал духовным лидером миллионов мусульман-исмаилитов по всему миру и который вложил миллиарды долларов, полученных в качестве десятины, в строительство домов, больниц и школ в развивающихся странах. Ему было 88 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на МК, его Фонд Ага Хана и религиозная община исмаилитов объявили на своих веб-сайтах, что его высочество принц Карим аль-Хусейни, Ага Хан IV и 49-й наследственный имам мусульман-шиитов-исмаилитов, скончался во вторник в Португалии в окружении своей семьи, сообщает Associated Press.

Объявление о его преемнике будет сделано позже.

Считающийся своими последователями прямым потомком пророка Мухаммеда, Ага Хан был студентом, когда его дед сделал его наследником на посту главы диаспоры мусульман-шиитов-исмаилитов.

За десятилетия Ага Хан превратился в бизнес-магната и филантропа, с легкостью совмещавшего духовное и мирское, отмечает Associated Press.

В июле 1957 года королева Елизавета присвоила Ага-хану титул "Его высочество", к которому он относился как к главе государства, через две недели после того, как его дед Ага-хан III неожиданно сделал его наследником 1300-летней семейной династии в качестве лидера мусульманской секты исмаилитов.

Он стал Ага ханом IV 19 октября 1957 года в Дар-эс-Саламе (ныне Танзания) на том самом месте, где его дед когда-то получил в подарок от своих последователей бриллианты, равные по весу бриллиантам его деда.

Он покинул Гарвард, чтобы быть рядом со своим больным дедушкой, и вернулся в американский университет 18 месяцев спустя в окружении друзей и с глубоким чувством ответственности.

"Я был студентом, который знал, какой будет его работа на всю оставшуюся жизнь", - сказал он в интервью журналу Vanity Fair в 2012 году. "Я не думаю, что кто-то на моем месте был бы к этому готов".

Защитник исламской культуры и ценностей, он был широко известен как строитель мостов между мусульманскими обществами и Западом, несмотря на - или, возможно, благодаря - его нежеланию заниматься политикой, отмечает Associated Press.

Сеть развития Ага Хана, его главная благотворительная организация, занималась в основном вопросами здравоохранения, жилья, образования и экономического развития сельских районов.

Сеть больниц, носящих его имя, разбросана по странам, где не хватало медицинской помощи для самых бедных, включая Афганистан, Бангладеш и Таджикистан, где он потратил десятки миллионов долларов на развитие местной экономики.

Его интерес к строительству и дизайну побудил его учредить архитектурную премию и программы по исламской архитектуре в Массачусетском технологическом институте и Гарварде. Он реставрировал древние исламские сооружения по всему миру.

Сведения о дате и месте его рождения расходятся, отмечает Associated Press. По данным "Кто есть кто во Франции", он родился 13 декабря 1936 года в Кре-де-Жанто, недалеко от Женевы в семье Джоан Ярд-Буллер и Али Хана.

Масштабы финансовой империи Ага Хана трудно измерить. По некоторым данным, его личное состояние исчисляется миллиардами.

Исмаилиты считают своим долгом отчислять до 10% своих доходов ему как лидеру.

"Мы не считаем, что накопление богатства - это зло, - сказал Ага Хан в интервью Vanity Fair в 2012 году. - Исламская этика гласит, что если Бог наделил вас способностью или удачей занимать привилегированное положение в обществе, вы несете моральную ответственность перед обществом".

У него остались трое сыновей и дочь.