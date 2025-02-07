Река окрасилась в кроваво-красный цвет и напугала жителей одной страны

Река Римак в Перу окрасилась в кроваво-красный цвет и напугала местных жителей. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эта река протекает в городе Лима, столице латиноамериканской страны, и является важным источником воды для региона. Поэтому ярко-красный цвет водоема очень удивил и обеспокоил очевидцев.

Эксперт по окружающей среде Мария Анхелика Вилласанте заявила, что изменение цвета воды не связано с мистическими явлениями, как предположили некоторые пользователи сети. По словам специалиста, причиной стало попадание отходов с промышленных предприятий. В бассейне реки Санта-Эулалия, расположенном поблизости, находятся около 30 действующих шахт и более 500 дренажных труб, которые сбрасывают загрязнения прямо в Римак.

При этом поставщики заверили, что произошедшее никак не повлияет на качество питьевой воды, так как она проходит множество этапов очистки со строгим соблюдением стандартов качества. Тем не менее управление водных ресурсов Перу уже взяло пробы воды для анализа и пообещало продолжать следить за ситуацией.