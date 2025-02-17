В Великобритании огромные змеи стали захватывать жилые дома

В Великобритании жители Лондона и некоторых районов Уэльса стали замечать в домах огромных змей. Об этом пишет GB News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Страну стали захватывать эскулаповы полозы, попавшие туда из Европы. Длина представителей этого вида может превышать два метра. Британский климат слишком суров для полозов, поэтому на зиму они ищут укрытие и прячутся на чердаках или в полостях стен жилых домов. Там они могут в безопасности переварить пищу и сбросить кожу. Авторы исследования о полозах, опубликованного в журнале PLOS One, заметили, что чаще в домах прячутся именно самцы. Самки предпочитают лесистые районы: для откладывания яиц они могут зарываться в компостные кучи.

Согласно исследованию, эскулаповы полозы часто становятся жертвами представителей местной экосистемы и редко нападают на кого-то сами. Так, одну из змей, за которой следили ученые, утащила хищная птица канюк, а на другую набросилась домашняя кошка.

"Эскулаповы змеи, конечно, совершенно безвредны, - уверяет профессор Вольфганг Вюстер. - Их можно просто взять в руки. Даже если они укусят, худшим последствием будут очень незначительные царапины".

Пока что эксулаповы змеи обитают в Великобритании только в двух зонах - у Риджентс-канала в Лондоне и вокруг залива Колуин в Уэльсе. Известно, что в Уэльсе полозы размножились после побега из зоопарка в 1970-х годах. Хотя этот вид не является родным для Великобритании, ученые призывают его защищать.