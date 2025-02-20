Делегация НАТО прибыла в Армению

Делегация Североатлантического альянса (НАТО) прибыла в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в рамках визита делегации альянса в республике проводится первый этап тренировок "Оценка слаженных партнерских возможностей", цель которых состоит в "укреплении сотрудничества" Армении и НАТО, говорится в сообщении.

Представители государств-членов и партнеров Североатлантического альянса присутствуют на тренировках.

Напомним, в январе глава МИД Армении Арарат Мирзоян и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве.