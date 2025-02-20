В Казахстане призывают проверить все гранты от USAID

На заседании мажилиса депутаты от "Народной партии Казахстана" потребовали обнародовать все отчеты о зарубежной помощи, которую получают казахстанские общественные организации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, так они отреагировали на информацию о нецелевых тратах американского государственного агентства USAID.

Депутат Магеррам Магеррамов призвал проверить, на какие проекты агентство USAID выделяло деньги в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос он адресовал министру юстиции Ерлану Сарсембаеву и главе Министерства национальной экономики Серику Жумангарину.

"В последние дни мы узнаем все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием вредоносных проектов", - сказал он.

По его словам, в 2022-2025 годах USAID выделило два миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии.

"Все бы ничего, но исполнитель программы - Европейская международная ассоциация по правам сексуальных меньшинств. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане. Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализуются в нашей стране", - отметил депутат.

Члены "Народной партии" призвали провести аудит и обнародовать всю информацию об иностранном финансировании казахстанских общественников. Они также призвали Минюст разработать законопроект о защите детей от вредоносных спонсорских проектов.