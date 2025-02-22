Трамп уволил главу генштаба США

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Чарльза Брауна, передает Day.Az.

Глава Белого дома поблагодарил его за более чем 40-летнюю службу стране, в том числе на этой должности. Он назвал Брауна "прекрасным джентльменом" и "выдающимся лидером". Кроме того, американский лидер пожелал генералу и его семье "великого будущего".

Он также заявил, что номинирует на этот пост генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил (ВВС) США Дэна "Разина" Кейна. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

10 февраля Трамп объявил, что в США будут уволены все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны. По словам президента, он принял такое решение, поскольку американские военные академии "за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов".