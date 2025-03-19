https://news.day.az/world/1738537.html Более 20 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в России - ВИДЕО Спасатели эвакуировали 26 рыбаков с отколовшейся льдины в Ярославской области, сообщает МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что всех рыбаков доставили на берег.
Более 20 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в России - ВИДЕО
Спасатели эвакуировали 26 рыбаков с отколовшейся льдины в Ярославской области, сообщает МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что всех рыбаков доставили на берег. В спасательной операции принимали участие 17 спасателей и семь единиц техники.
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