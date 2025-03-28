Мерц приступил к переговорам по ужесточению миграционной политики

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с вероятным будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем разрабатывает секретный план по ужесточению миграционной политики и уже ведет конфиденциальные переговоры с соседними странами Германии - Австрией, Польшей, Францией, Чехией и Швейцарией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Целью создания такого альянса является ограничение миграции, в частности, "долгосрочный отказ во въезде на границах". Как отметило издание, глава МВД ФРГ от Социал-демократической партии Германии Нэнси Фезер поддерживает план Мерца и обсудила его с австрийским коллегой Герхардом Карнером.

В своих действиях ХДС/ХСС опирается на позицию Польши, власти которой ранее заявили, что чрезвычайная ситуация, которая позволяет отказывать мигрантам во въезде в ЕС, уже наступила.