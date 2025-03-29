https://news.day.az/world/1740372.html В Британии выбросили в мусор секретные документы Сотни страниц конфиденциальных военных документов оказались разбросаны по одной из улиц города Ньюкасл. В частности, в документах указаны имена и контакты британских военных, а также сведения информация о выдаче оружия. Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.
В Британии выбросили в мусор секретные документы
Сотни страниц конфиденциальных военных документов оказались разбросаны по одной из улиц города Ньюкасл. В частности, в документах указаны имена и контакты британских военных, а также сведения информация о выдаче оружия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.
По ее данным, кипа бумаг, на которую обратил внимание прохожий, высыпалась из мусорного мешка.
В Минобороны Великобритании сообщили, что инцидент, произошедший 16 марта, расследуется "в срочном порядке".
Там подтвердили, что обнаруженные бумаги были переданы представителям ведомства, однако не привели какой-либо дополнительной информации.
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