В Британии выбросили в мусор секретные документы

Сотни страниц конфиденциальных военных документов оказались разбросаны по одной из улиц города Ньюкасл. В частности, в документах указаны имена и контакты британских военных, а также сведения информация о выдаче оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.

По ее данным, кипа бумаг, на которую обратил внимание прохожий, высыпалась из мусорного мешка.

В Минобороны Великобритании сообщили, что инцидент, произошедший 16 марта, расследуется "в срочном порядке".

Там подтвердили, что обнаруженные бумаги были переданы представителям ведомства, однако не привели какой-либо дополнительной информации.