https://news.day.az/world/1740404.html Сильнейший град парализовал один из городов Аргентины - ВИДЕО Сильнейший град парализовал полуторамиллионный город Росарио в Аргентине. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем видео:
Сильнейший град парализовал один из городов Аргентины - ВИДЕО
Сильнейший град парализовал полуторамиллионный город Росарио в Аргентине.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем видео:
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