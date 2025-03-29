https://news.day.az/world/1740533.html

Число погибших в Мьянме выросло в полтора раза

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ. Сообщается о более чем 3400 пострадавших. Сегодня в Мьянме произошло еще одно землетрясение силой 5,1 балла.