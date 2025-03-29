https://news.day.az/world/1740533.html Число погибших в Мьянме выросло в полтора раза Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ. Сообщается о более чем 3400 пострадавших. Сегодня в Мьянме произошло еще одно землетрясение силой 5,1 балла.
Число погибших в Мьянме выросло в полтора раза
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сообщается о более чем 3400 пострадавших. Сегодня в Мьянме произошло еще одно землетрясение силой 5,1 балла.
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