В Германии прошли демонстрации

Порядка 1 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Висбадене (федеральная земля Гессен) в центральной части Германии против планируемого размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Wiesbadener Kurier.

Активисты также выступали против перевооружения Бундесвера (ВС ФРГ). Недавно Бундестаг (парламент ФРГ) принял соответствующие поправки к Основному закону Германии. По первоначальным данным полиции, в манифестации приняли участие около 1 тыс. человек. Организаторы, в свою очередь, сообщали о 4 тыс. активистов. В руках демонстранты несли плакаты с лозунгами против масштабного наращивания вооружений, также они призывали к международной солидарности. Манифестация носила мирный характер.

Акция протеста против размещения ракет США средней и меньшей дальности на территории ФРГ, как сообщает корреспондент ТАСС, прошла также и в Берлине. Десятки человек протестовали в самом центре столицы ФРГ - у Бранденбургских ворот, рядом с посольством США в Германии. В руках демонстранты держали плакаты и транспаранты с требованиями не размещать американские РСМД в стране. Активисты также выступали за разоружение.