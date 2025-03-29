https://news.day.az/world/1740544.html Гутерриш поздравил мусульман с праздником Рамазан Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил мусульман всего мира с праздником Рамазан и передал им свои наилучшие пожелания. Как сообщает Day.Az, он выразил свою боль по поводу тех мусульман, которые не могут отпраздновать этот священный праздник со своими семьями из-за войны, конфликтов или вынужденного перемещения.
Гутерриш поздравил мусульман с праздником Рамазан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил мусульман всего мира с праздником Рамазан и передал им свои наилучшие пожелания.
Как сообщает Day.Az, он выразил свою боль по поводу тех мусульман, которые не могут отпраздновать этот священный праздник со своими семьями из-за войны, конфликтов или вынужденного перемещения.
"Этот праздник - возможность отпраздновать солидарность и сострадание, и я надеюсь, что это событие объединит людей для реализации этих ценностей", - отметил Генеральный секретарь ООН.
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