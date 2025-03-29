Гутерриш поздравил мусульман с праздником Рамазан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил мусульман всего мира с праздником Рамазан и передал им свои наилучшие пожелания.

Как сообщает Day.Az, он выразил свою боль по поводу тех мусульман, которые не могут отпраздновать этот священный праздник со своими семьями из-за войны, конфликтов или вынужденного перемещения.

"Этот праздник - возможность отпраздновать солидарность и сострадание, и я надеюсь, что это событие объединит людей для реализации этих ценностей", - отметил Генеральный секретарь ООН.