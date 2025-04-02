Женщина толкнула знакомого под поезд в московском метро

Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции "Арбатская" в Москве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющейся информации, вечером 1 апреля на платформе станции метро "Арбатская" Арбатско-Покровской линии между знакомыми мужчиной и женщиной произошел конфликт.

"В какой-то момент женщина толкнула своего оппонента в сторону прибывающего электропоезда. От удара о состав гражданин получил серьезные телесные повреждения", - говорится в публикации.

Пострадавшего 45-летнего москвича нарядом скорой медицинской помощи доставили в больницу, где ему диагностировали перелом бедренной кости.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, ее доставили в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.