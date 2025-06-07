https://news.day.az/world/1758751.html Ведущий турецкого телеканала показал в эфире котят - ВИДЕО Ведущий телеканала показал в эфире котят, родившихся прямо в студии. Как передает Day.Az, вместо политики и происшествий зрителям Турции представили пушистую новость. В здании, где работают журналисты, появились котята. Ведущий рассказал о них в прямом эфире, попросил помочь с поиском хозяев и оставил номер горячей линии.
Ведущий турецкого телеканала показал в эфире котят - ВИДЕО
Ведущий телеканала показал в эфире котят, родившихся прямо в студии.
Как передает Day.Az, вместо политики и происшествий зрителям Турции представили пушистую новость.
В здании, где работают журналисты, появились котята. Ведущий рассказал о них в прямом эфире, попросил помочь с поиском хозяев и оставил номер горячей линии.
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