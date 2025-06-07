Ведущий турецкого телеканала показал в эфире котят

Ведущий телеканала показал в эфире котят, родившихся прямо в студии.

Как передает Day.Az, вместо политики и происшествий зрителям Турции представили пушистую новость. 

В здании, где работают журналисты, появились котята. Ведущий рассказал о них в прямом эфире, попросил помочь с поиском хозяев и оставил номер горячей линии.

Ранее мы сообщали, обезьяны украли iPhone и стали блогерами.