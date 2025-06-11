В США не стихают протесты против высылки мигрантов

Протесты против миграционных рейдов и депортации в США продолжают расширяться

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кроме Лос-Анджелеса в Калифорнии, эпицентром протестов становятся Чикаго, Сиэтл, Нью-Йорк, Даллас, Бостон и города Аризоны, Северной Каролины и Нью-Мексико.

Тем временем, в Лос-Анджелесе массово заколачиваются магазины в ожидании ночных погромов.