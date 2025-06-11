https://news.day.az/world/1759515.html В США не стихают протесты против высылки мигрантов - ВИДЕО Протесты против миграционных рейдов и депортации в США продолжают расширяться Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кроме Лос-Анджелеса в Калифорнии, эпицентром протестов становятся Чикаго, Сиэтл, Нью-Йорк, Даллас, Бостон и города Аризоны, Северной Каролины и Нью-Мексико.
В США не стихают протесты против высылки мигрантов - ВИДЕО
Протесты против миграционных рейдов и депортации в США продолжают расширяться
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кроме Лос-Анджелеса в Калифорнии, эпицентром протестов становятся Чикаго, Сиэтл, Нью-Йорк, Даллас, Бостон и города Аризоны, Северной Каролины и Нью-Мексико.
Тем временем, в Лос-Анджелесе массово заколачиваются магазины в ожидании ночных погромов.
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