https://news.day.az/world/1759515.html

В США не стихают протесты против высылки мигрантов - ВИДЕО

Протесты против миграционных рейдов и депортации в США продолжают расширяться Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кроме Лос-Анджелеса в Калифорнии, эпицентром протестов становятся Чикаго, Сиэтл, Нью-Йорк, Даллас, Бостон и города Аризоны, Северной Каролины и Нью-Мексико.