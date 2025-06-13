Из аэропорта в Тель-Авиве эвакуированы все гражданские самолеты

Все гражданские самолеты покинули израильский аэропорт Бен-Гурион на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщают СМИ, международные авиакомпании массово отменяют рейсы в регион, передает Day.Az.

Известно, что крупный эмиратский перевозчик Flydubai прекратил рейсы в Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Ливан и Сирию.

В настоящее время аэропорт Тель-Авива практически не обслуживает регулярные пассажирские рейсы.