В Бангладеш поезд сошел с рельсов, есть жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько десятков пострадали в Бангладеш в результате железнодорожной аварии, сообщает портал bdnews.24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, инцидент произошел в городе Тонги, последние четыре вагона сошли с рельсов.

По словам сотрудника железнодорожного подразделения города Газипур, поезд какое-то время тащил их за собой. В итоге два вагона перевернулись.

Три пассажира скончались на месте. Семь пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался. Издание UNB сообщает о 30 пострадавших в результате происшествия.

Портал отмечает, что из-за инцидента железнодорожное сообщение в части городов нарушено. Министерство путей сообщения страны начало расследование.