"Яндекс" тестирует сервис такси в Алжире

"Яндекс" тестирует работу сервиса такси в Алжире под брендом Yango - международного подразделения "Яндекс Такси", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заказ автомобиля сейчас возможен только в столице страны, а также в близлежащих муниципалитетах, в частности в Баб Эзуаре.

В пресс-службе Yango ТАСС подтвердили информацию о том, что работа сервиса сейчас тестируется в африканской республике.