https://news.day.az/autonews/1506800.html "Яндекс" тестирует сервис такси в Алжире
"Яндекс" тестирует сервис такси в Алжире
"Яндекс" тестирует работу сервиса такси в Алжире под брендом Yango - международного подразделения "Яндекс Такси", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Заказ автомобиля сейчас возможен только в столице страны, а также в близлежащих муниципалитетах, в частности в Баб Эзуаре.
В пресс-службе Yango ТАСС подтвердили информацию о том, что работа сервиса сейчас тестируется в африканской республике.
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