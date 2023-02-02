Land Rover представила обновленный кроссовер Range Rover Velar

Компания Land Rover официально представила рестайлинговую версию кроссовер Range Rover Velar. Как сообщает пресс-служба бренда, это первое обновление модели с 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После рестайлинга у автомобиля появились новая решетка радиатора и фары. Сзади установлены видоизмененные фонари, а линия стоп-сигнала теперь располагается во всю ширину кузова. Также автомобиль получил новый задний бампер. В салоне появилась новая мультимедийная система с изогнутым дисплеем диаметром 11,4 дюйма.

На рынке Северной Америки обновленный Range Rover Velar предложат с двумя турбомоторами мощностью 247 и 395 л.с. соответственно. Для европейских покупателей будут доступны автомобили с дизельными моторами.