Hyundai избавится от завода компонентов в США

Корейский автопроизводитель Hyundai сообщил акционерам, что избавится от контрольного пакета акций завода автокомпонентов в Алабаме, на котором в 2022 году было выявлено применение детского труда, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проверка соблюдения трудового законодательства у поставщиков Hyundai в США началась в августе 2022 года после публикации расследования Reuters о том, что на предприятиях работают несовершеннолетние - в том числе 12-летние дети. Один из поставщиков, где были выявлены нарушения, оказался дочерней компанией Hyundai, в которой она владела 72% акций.

В письме акционерам компания Hyundai сообщила, что в настоящее время она полностью соблюдает трудовое законодательство относительно привлечения к работе несовершеннолетних. По данным Reuters, многие малолетние работники были наняты сторонними кадровыми агентствами, которые предоставили на работников недостоверные документы.