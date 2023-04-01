Первый тизер электрокара от Exeed

В сети появился первый тизер полностью электрической модели от Exeed. До этого подобных автомобилей в модельной линейке китайского произвоидтеля не было. Оба электрокара бренда, по предварительной информации, будут построены на электрической платформе E0X. Кодовое название моделей: E03 и Е0Y. Пока известно, что первый - первый седан (возможно, лифтбек) бренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Известно, что модель сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды. Особенности батареи - высокая плотность энергии (до 255 Вт/кг) и возможность заряжаться с 10% до 80% за 10 минут. Предположительная дальность хода - более 1000 км. Премьера автомобилей должна состояться 19 апреля на автосалоне в Шанхае.

Первые "шпионские" фотографии моделей уже были опубликованы рядом китайских СМИ. Судя по ним, пока большинство деталей новинки не серийные. Так, кузов электромобиля похож на аналогичный от существующей модели VX, а оптика - от LX.