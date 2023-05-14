Subaru вступает в гонку электромобилей

Компания Subaru наконец-то решила присоединиться к гонке электромобилей и объявила, что выпустит сразу четыре таких модели к 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Все четыре авто будут кроссоверами и в первую очередь будут ориентированы на рынок США. Сейчас в ассортименте Subaru есть модель Solterra, но это просто копия Toyota BZ4X.

Будут ли те самые четыре модели кроссоверов разработками Subaru или же тоже перелицованными моделями Toyota, неизвестно. Возможно, часть будет, как Solterra, а часть будет полностью оригинальными разработками.

На днях Subaru отчиталась за прошедший финансовый год, который для неё завершился почти трёхкратным ростом операционной прибыли, в основном благодаря отличным продажам в США.

Электромобили компания будет собирать в Японии. С 2026 года компания рассчитывает производить до 200 000 таких машин в год.