Фотошпионы заметили на дороге новейший Lexus TX

В Сеть выложили первые изображения новинки от Lexus - кроссовера TX. Пока на нем плотный камуфляж, говорящий о том, что кузов премиального "японца" имеет мало общего с соплатформенным "кроссом" Toyota Grand Highlander. А ведь "горца" уже показали в Чикаго.

Судя по фотографиям, которые разместил на своих страницах портал Motor1.com, испытатели сделали все, чтобы никто не догадался, каким будет трехрядный TX, призванный навязать конкуренцию Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Однако под "сбруей" можно различить фирменную решетку радиатора: ее ожидаемо сделали очень крупной. А головная оптика, по всей видимости, будет узкая. Да и вообще, внешне "Лексус" сильно отличается от Toyota Grand Highlander, передает Day.Az.

Если говорить про техническую часть, то известно, что новинка базируется на архитектуре TNGA-K. Список силовых агрегатов держат в тайне, однако ряд экспертов предполагает - в гамме появится один топливный мотор и два гибридных.

Lexus TX должен заменить удлиненную семиместную модификацию Lexus RX. Потому маркетологи нацеливают его на семейных покупателей. Отсюда можем предположить: новинка обретет большое количество люксовых опций и систем безопасности.