Новейшая Toyota Crown сильно отличается от других моделей

Вчера мы сообщали о презентации седана Toyota Crown, который уже готов к серийному производству, а сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеоролик продолжительностью 10 минут, демонстрирующий автомобиль во всех деталях, внутри и снаружи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, напомним, в линейку нового семейства входят модули Crown Crossover и Crown Sport, от которых грядущий седан сильно отличается. Он получил классическую компоновку трансмиссии, которая подразумевает продольное расположение мотора и задний привод. Остальные модели линейки являются переднеприводными и имеют поперечно установленный двигатель.

Вчера мы сообщали о презентации седана Toyota Crown, который уже готов к серийному производству, а сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеоролик продолжительностью 10 минут, демонстрирующий автомобиль во всех деталях, внутри и снаружи.

Напомним, в линейку нового семейства входят модули Crown Crossover и Crown Sport, от которых грядущий седан сильно отличается. Он получил классическую компоновку трансмиссии, которая подразумевает продольное расположение мотора и задний привод. Остальные модели линейки являются переднеприводными и имеют поперечно установленный двигатель.

Седан Toyota Crown получит гибридную трансмиссию с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, но прототип показали с водородной силовой установкой, как у нового Toyota Mirai Sport.