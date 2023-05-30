Новейшая Toyota Crown сильно отличается от других моделей - ВИДЕО
Вчера мы сообщали о презентации седана Toyota Crown, который уже готов к серийному производству, а сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеоролик продолжительностью 10 минут, демонстрирующий автомобиль во всех деталях, внутри и снаружи.
Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, напомним, в линейку нового семейства входят модули Crown Crossover и Crown Sport, от которых грядущий седан сильно отличается. Он получил классическую компоновку трансмиссии, которая подразумевает продольное расположение мотора и задний привод. Остальные модели линейки являются переднеприводными и имеют поперечно установленный двигатель.
Вчера мы сообщали о презентации седана Toyota Crown, который уже готов к серийному производству, а сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеоролик продолжительностью 10 минут, демонстрирующий автомобиль во всех деталях, внутри и снаружи.
Напомним, в линейку нового семейства входят модули Crown Crossover и Crown Sport, от которых грядущий седан сильно отличается. Он получил классическую компоновку трансмиссии, которая подразумевает продольное расположение мотора и задний привод. Остальные модели линейки являются переднеприводными и имеют поперечно установленный двигатель.
Седан Toyota Crown получит гибридную трансмиссию с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, но прототип показали с водородной силовой установкой, как у нового Toyota Mirai Sport.
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