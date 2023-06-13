Представлена Kia K5 2024

Hyundai представил обновленную Sonata в начале этого года, а теперь пришла очередь Kia обновить аналогичную модель, что компания и сделала, представив K5 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Kia K5 2024 года имеет только одно заметное изменение оборудования, поскольку переднеприводная версия GT-Line теперь стандартно поставляется с подогревом передних сидений. Это небольшое обновление, но важное для многих покупателей.

Kia K5 LXS начального уровня подорожает на 100 долларов и предлагается по цене 25 390 долларов в США. Вышеупомянутый K5 GT-Line стоит 26 890 долларов. Под капотом находится 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 180 л.с. с крутящим моментом 264 Нм. Он подключен к восьмиступенчатой автоматической коробке передач.

Топовая модель Kia K5 GT стоит от 31 790 долларов и оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 290 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Базовая версия Kia K5 2024 оснащена светодиодными осветительными приборами, акустическим ламинированным ветровым стеклом и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Модель начального уровня также оснащена двухзонной автоматической системой климат-контроля, аудиосистемой с шестью динамиками, металлической отделкой и восьмидюймовой информационно-развлекательной системой с беспроводной связью Android Auto и Apple CarPlay.

Покупатели также найдут набор стандартных систем помощи водителю, включая систему предотвращения столкновений в слепых зонах, систему предотвращения столкновений сзади и систему предотвращения столкновений спереди с обнаружением транспортных средств и пешеходов. Также в списке системы Lane Keeping и Lane Follow Assist, Rear Occupant Alert, High Beam Assist и Safe Exit Assist.